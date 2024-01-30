В Кузбассе ожидают рост темпов строительства жилья к 2030 году более чем втрое

По словам губернатора Сергея Цивилева, в регион привлекают застройщиков из других областей

КЕМЕРОВО, 30 января. /ТАСС/. Строительство около 3 млн кв. м жилья в год позволит Кемеровской области стать прибывающим по населению регионом. Выйти на такой показатель планируется к 2030 году, заявил в интервью ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"На международной научно-практической конференции по развитию производительных сил Кузбасса мы просчитали: для того, чтобы регион стал прибывающим по населению, нам надо к 2030 году выйти на объемы строительства в 3 млн кв. м в год. Сейчас мы строим меньше 1 млн кв. м в год. Мы расписали план по годам, теперь готовим как можно больше инвестиционных площадок", - рассказал Цивилев.

По его словам, мощностей строительных компаний в регионе недостаточно. Для этого в Кузбасс привлекаются застройщики из других регионов. "Сейчас к нам прилетает крупнейшая в стране строительная компания "Самолет", они осмотрят инвестиционные площадки в Кемерове и Новокузнецке. Мы сначала всем предлагаем эти два города, тут компании могут закрепиться, создать свои обособленные подразделения", - добавил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.