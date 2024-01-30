Toyota в 2023 году продала рекордные 11,2 млн автомобилей, грузовиков и автобусов

Рост продаж по сравнению с 2022 годом составил 7,2%

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Ведущий японский концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino в 2023 календарном году продали по всему миру 11,23 млн автомобилей, грузовиков и автобусов, что стало рекордно высоким показателем за всю историю корпорации. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе.

Рост продаж по сравнению с 2022 годом составил 7,2%. Сама Toyota реализовала по всему миру 10,3 млн автомобилей, четвертый год подряд обогнав по этому показателю своего главного конкурента - германский автоконцерн Volkswagen, чьи показатели в продажах составили 9,24 млн единиц техники.

Как отмечают в Toyota, рост продаж связан с устойчивым спросом практически во всех регионах мира, а также с уменьшением дефицита полупроводников.

Группа компаний Toyota в 2023 году произвела 11,5 млн автомобилей, грузовиков и автобусов, что также стало рекордно высоким показателем. Рост производства по сравнению с 2022 годом составил 8,6%.

Toyota и Volkswagen на протяжении последних лет ведут борьбу за лидерство по продажам автомобилей в мире. В 2020 году Toyota после четырехлетнего перерыва вернула себе первенство по этому показателю, с тех пор разрыв между автогигантами рос ежегодно.