"Аммоний" в марте приступит к запуску производства жидких азотных удобрений

Основное оборудование на комплексе уже смонтировано, рассказал заместитель гендиректора предприятия Юрий Разбежкин

КАЗАНЬ, 30 января. /ТАСС/. Комплекс химической промышленности "Аммоний" в Татарстане запустит производство жидких азотных удобрений (карбамидно-аммиачная смесь) в марте 2024 года. Уже в этом году производство планируется вывести на проектную мощность в 150 тыс. тонн в год, сообщил ТАСС на полях выставки "Татагроэкспо" заместитель генерального директора АО "Аммоний" Юрий Разбежкин.

"Первую (опытную) продукцию мы ждем в марте этого года. <...> На сегодня завершаются строительно-монтажные работы, начаты пуско-наладочные работы. Основное оборудование смонтировано, большая часть уже на строительной площадке. Параллельно пишутся регламенты и инструкции, ведутся тестовые испытания основного и вспомогательного оборудования", - сказал Разбежкин.

Ранее сообщалось, что производство будет запущено осенью 2023 года. По словам руководства, перенос сроков связан с поиском замены поставок оборудования из недружественных стран. На проектную мощность в 150 тыс. тонн планируется выйти к 2024 году. "В перспективе планируем дойти до показателя 300 тыс. тонн, но это пока далеко идущие планы", - уточнил Разбежкин.

Продукция будет ориентирована на внутренний российский рынок. Карбамидно-аммиачная смесь - это универсальное удобрение, которое эффективно насыщает растение азотом. Главные преимущества состоят в том, что смесь практически не потребляет почвенную влагу при растворении и вносится равномернее традиционных удобрений.

Кроме того, по словам Разбежкина, началось производство средства для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей AUS-32. Во второй половине 2024 года планируется запуск производства жидкой углекислоты. Также в 2024 году "Аммоний-Агротехнологии" (дочернее предприятие АО "Аммоний") запустит завод по производству семян, складской комплекс для их хранения и отгрузки.

Акционерное общество "Аммоний" - комплекс химической промышленности, одно из крупнейших химических предприятий в Европе. Производит широкую гамму продукции базовой химии, в том числе аммиачную селитру, карбамид, аммиак. В 2020 году предприятие вошло в КАО "Азот".