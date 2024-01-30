Доля выданных автокредитов на китайские автомобили в 2023 году выросла в четыре раза

Авторы исследования "Открытия авто" отмечают, что это выглядит логичным с учетом роста рыночной доли машин КНР в российском авторетейле с 17% до 49% за 2023 год

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Доля выданных автокредитов на китайские автомобили в РФ в 2023 году выросла в четыре раза, следует из данных "Открытия авто" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В структуре выдач автокредитов на новые автомобили в четыре раза выросла доля сделок по финансированию китайских авто (с 12% до 45%), то есть практически каждый второй кредит на новое авто был выдан на автомобиль из КНР. Авторы исследования отмечают, что это выглядит логичным с учетом роста рыночной доли китайских машин в российском авторетейле с 17% до 49% за год.

Далее в объеме кредитных выдач следуют отечественные авто (падение доли в структуре кредитных выдач за год с 42% до 34% сделок), корейские (падение с 26% до 12%), японские (падение с 7% до 5%) и европейские (падение с 13% до 4%). Кредиты на американские автомобили составили десятые доли процента среди выданных кредитов по сравнению с 1% годом ранее.

"Стоит также отметить, что ближе к концу года доля "китайцев" в кредитных продажах еще более выросла. Так, в декабре уже 77% выданных кредитов пришлось на китайские марки, а 13% - на российские авто", - отмечается в исследовании.

На первичном рынке в 2023 году россияне преимущественно оформляли автозаймы на новые Lada, Haval, Chery, Kia и Geely.

В 2023 году заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (65% выданных автокредитов), среди которых наибольшей популярностью пользовались марки Kia, Lada, Hyundai, Toyota и Volkswagen (Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan - годом ранее).

"Открытие авто" входит в топ-5 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть составляет около 4 тыс. автосалонов по всей России.