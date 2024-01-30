"Аммоний" рассчитывает нарастить объемы производства на 5% в 2024 году

Заместитель генерального директора компании Юрий Разбежкин отметил, что рост показателей планируется, несмотря на перерыв в работе предприятия

КАЗАНЬ, 30 января. /ТАСС/. Комплекс химической промышленности "Аммоний" в Татарстане планирует нарастить объемы производства на 5% относительно 2023 года. Об этом ТАСС сообщил на полях выставки "Татагроэкспо" заместитель генерального директора АО "Аммоний" Юрий Разбежкин.

"[Планируем рост объема производства] на 5% относительно 2023 года. Ситуация общеэкономическая для всех непростая. И с платежами, и транспортной логистикой", - сказал Разбежкин.

При этом он отметил, что в 2023 году комплекс проводил плановые регламентные работы, в связи с которыми перерыв в работе производства составил порядка 30 дней. "В отличие от 2022 года мы на 30 дней меньше работали, тем не менее производственные мощности у нас на 100% загружены, не сильно изменился объем производства. И надеемся наращивать, есть планы по модернизации производства", - сказал он.

Производственные мощности предприятия сейчас - 360 тыс. тонн азотной кислоты, 717,5 тыс. тонн аммиака, 233,8 тыс. тонн метанола, 752,5 тыс. тонн карбамида, 450 тыс. тонн аммиачной селитры в год.

Акционерное общество "Аммоний" - комплекс химической промышленности, одно из крупнейших химических предприятий в Европе. Производит широкую гамму продукции базовой химии, в том числе аммиачную селитру, карбамид, аммиак. В 2020 году предприятие вошло в КАО "Азот".