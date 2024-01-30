На заводе Toyota Industries начались проверки в связи с фальсификацией данных о двигателях

Сотрудники министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии проведут широкомасштабное расследование, подчеркнул генеральный секретарь кабина страны Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии приступило к проведению проверки на заводе Toyota Industries Corporation - подрядчика Toyota Motor. Инспекция осуществляется в связи с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей.

"Сотрудники министерства проведут широкомасштабное расследование, включая проверки на местах, чтобы определить, есть ли какие-либо проблемы внутри компании. Власти примут надлежащие меры по итогам проверки", - сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Прежде всего я бы хотел, чтобы Toyota Industries приложила усилия для предоставления подробных объяснений клиентам и другим заинтересованным лицам. Эта ситуация подорвет доверие к автомобильной промышленности Японии", - добавил он.

29 января Toyota Motor сообщила, что приостановит поставки 10 моделей с двигателями, при сертификации которых были выявлены нарушения. Среди них такие популярные автомобили, как внедорожник Land Cruiser 300 и пикап Hilux.

В прошлом году Daihatsu, дочерняя компания Toyota, оказалась в центре скандала, связанного с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, влияющими на безопасность эксплуатации автомобилей. Фирма нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом Toyota. В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубеж всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.