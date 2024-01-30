Минфин Индии спрогнозировал рост экономики страны на 7% в год

Согласно плану правительства, к 2047 году республика может стать развитой страной

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 января. /ТАСС/. Экономика Индии, как ожидается, будет расти темпами выше 7% в ближайшие годы благодаря развитию финансового сектора и структурным реформам и может претендовать на то, чтобы стать экономикой объемом в $7 трлн к 2030 году. Такой прогноз представило министерство финансов республики в отчете "Индийская экономика - обзор", опубликованном в преддверии предоставления нового бюджета в парламенте страны.

"Ожидается, что в ближайшие три года Индия станет третьей по величине экономикой в мире с ВВП в $5 трлн. Правительство, однако, поставило перед собой более высокую цель - стать развитой страной к 2047 году", - говорится в тексте.

"Масштаб внутреннего спроса привел экономику к темпам роста более 7% за последние три года. Устойчивость внутреннего спроса, а именно частного потребления и инвестиций, связана с реформами и мерами, реализованными правительством за последние 10 лет", - отмечается в отчете.

Минфин указывает, что для ускорения роста правительство должно сосредоточиться на реформах в таких областях, как повышение квалификации рабочей силы, развитие здравоохранения, энергетическая безопасность, снижение налогового бремени для микро-, малых и средних предприятий, а также поддерживать гендерный баланс в рабочей силе.

"Индия может претендовать на то, чтобы стать экономикой в $7 трлн в ближайшие шесть-семь лет - к 2030 году. Это станет важной вехой на пути к обеспечению качества и уровня жизни, которые соответствуют чаяниям индийского народа и даже превосходят их", - отмечается в докладе.