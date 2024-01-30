Экс-политик ЕС назвал либерализацию импорта с Украины "огромной ошибкой"

Европе следует продолжать помогать Киеву, но другими способами, отметил бывший руководитель системы Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза Жан-Люк Демарти

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Решение Евросоюза разрешить импорт с Украины сельскохозяйственной продукции оказалось серьезной ошибкой. Такое мнение выразил бывший руководитель системы Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП) Европейского союза (ЕС) Жан-Люк Демарти в интервью французской газете Ouest-France.

"Временная полная либерализация импорта мяса кур, зерновых культур и сахара с Украины - это серьезная ошибка", - сказал политик, добавив, что, Европе следует продолжать помогать Киеву, но другими способами.

Ранее еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью британской газете Financial Times сообщил, что ЕК представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции оттуда. Он также уточнил, что указанные меры разработаны на период до июня 2025 года. До вступления в силу они должны пройти процедуру утверждения в Европарламенте.

В декабре минувшего года ЕК пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием за то, что они в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Ранее ЕС отказался продлить истекший 15 сентября запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с этим правительства Польши, Венгрии и Словакии объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.