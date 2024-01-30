ЮГК получила лицензию на разработку золоторудного участка Ковригинская площадь

Балансовые запасы участка составляют 14,1 тонны золота

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) получила лицензию на доразведку и разработку участка Ковригинская площадь в Сибирском хабе, вблизи горно-обогатительного комбината "Высокое", сообщила компания. Балансовые запасы участка составляют 14,1 тонны золота.

"Участок недр общей площадью 94 квадратных километров расположен на территории сразу трех районов Красноярского края - Енисейского, Эвенкийского и Туруханского. Ресурсы, стоящие на государственном балансе участка, составляют 14,1 тонны золота. В ближайшие несколько лет геологоразведочная служба компании "Соврудник" - сибирского подразделения ЮГК - планирует провести доразведку Ковригинской площади, чтобы поставить на баланс новые запасы", - говорится в сообщении.

В декабре 2023 года ЮГК запустила золотоизвлекательную фабрику "Высокое", а к 2026 году компания планирует выйти на производство до 6 тонн золота в год на объекте.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.