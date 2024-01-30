"Моторинвест" и "Автотор" заключили соглашение о производстве партии кроссоверов Dongfeng

"Автотор" произведет партию машин DFSK, которая будет представлена купе-кроссовером DFSK ix5 и полноприводным кроссовером DFSK ix7

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Компания "Моторинвест" и автопроизводитель "Автотор" заключили соглашение о производстве первой партии кроссоверов китайской Dongfeng Sokon на заводе в Калининграде, говорится в сообщении "Моторинвеста".

"Моторинвест", официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России, и российский автопроизводитель "Автотор" заключили соглашение о производстве первой партии автомобилей Dongfeng Sokon (DFSK) на заводе в Калининграде", - отмечается в сообщении.

По соглашению "Автотор" произведет партию машин DFSK, которая будет представлена двумя моделями - купе-кроссовером DFSK ix5 и семиместным полноприводным кроссовером DFSK ix7. "Моторинвест" будет осуществлять продажу этих автомобилей, предоставлять гарантийное обслуживание, а также осуществлять поставки запчастей для российский покупателей.

О компаниях

Компания "Моторинвест" является производителем электромобилей Evolute, а также дистрибьютером китайских автомобилей Voyah и Dongfeng в России. В июле 2023 года "Моторинвест" и "Дунфэн мотор рус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "Моторинвест" получает права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки.

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. За 26 лет работы предприятиями "Автотора" произведено более 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей. В настоящее время компания выпускает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.