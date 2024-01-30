КНР считает необходимым использовать национальные валюты в расчетах между странами БРИКС

Как заявил шерпа страны в БРИКС Ма Чжаосюй, Пекин должен "содействовать продвижению экономического сотрудничества"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Китай считает необходимым использовать национальные валюты в расчетах между странами БРИКС. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР, шерпа Китая в БРИКС Ма Чжаосюй на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Мы должны выполнять поручения лидеров стран БРИКС, содействовать продвижению экономического сотрудничества, использовать местные валюты и платежные системы во взаиморасчетах", - сказал он.

Как отметил Ма Чжаосюй, необходимо укреплять практическое партнерство в рамках объединения. "Мы должны обеспечить дружбу, взаимопонимание всех народов. Мы должны также укреплять наше практическое сотрудничество, мы должны поддерживать активную работу и содействовать распространению Нового банка развития (НБР) БРИКС. Мы также будем выполнять проекты в рамках БРИКС по новой промышленной революции. И также мы будем обеспечить стабильные поставки товаров в рамках БРИКС", - подчеркнул он.