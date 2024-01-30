Китай рассматривает возможность запуска центра БРИКС по развитию ИИ

Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китай будет "поддерживать технологическое сотрудничество и координацию в целях развития искусственного интеллекта"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Китай рассматривает возможность запуска центра БРИКС по сотрудничеству в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил заместитель главы МИД КНР, шерпа Китая в БРИКС Ма Чжаосюй на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Мы также будем поддерживать технологическое сотрудничество и координацию в целях развития искусственного интеллекта. Для вашей информации - Китай рассматривает возможность запуска центра по разработкам и развитию технологий искусственного интеллекта в Китае", - сказал он.