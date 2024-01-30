В реестры на отмену нужно внести подзаконные акты, которые не содержат обязательные требования, но регламентируют процедуру их исполнения, объяснил вице-президент Торгово-промышленной палаты Вадим Чубаров

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ выступает за расширение сферы применения "регуляторной гильотины" на требования, которые содержатся в проектах федеральных и региональных законов. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ТПП Вадим Чубаров.

"Под "регуляторную гильотину" с 2021 года попали свыше 12 тыс. актов, отменено более 140 тыс. устаревших требований для бизнеса. Данный механизм доказал свою эффективность. В дополнение мы можем предложить пересмотр и актуализацию обязательных требований, которые содержатся в проектах федеральных законов и законов субъектов РФ", - сказал он по итогам совещания вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко с представителями бизнес-объединений о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности.

По его словам, необходимо внести в реестры отменяемых подзаконных актов те из них, которые "непосредственно не содержат обязательные требования, но при этом регламентируют процедуру их исполнения". "Я имею в виду различного рода положения, порядки, регламенты", - указал он, предложив проработать эти вопросы.

Чубаров заключил, что в последние годы плановый контроль (надзор) в отношении бизнеса был существенно ограничен. Кроме того, в 2023 году была введена возможность замены плановой проверки на профилактический визит. Также среди бизнеса, объединяемого ТПП РФ, фиксируется рост востребованности сервиса досудебного обжалования, что неоднократно отмечал глава палаты Сергей Катырин.