В АТОР заявили о готовности туроператоров начать продажу туров в Мьянму

При грамотном продвижении страна может нарастить турпоток из РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Туроператоры готовы начать продажу туров в Мьянму, при грамотном продвижении страна может нарастить турпоток из РФ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Федеральные туроператоры готовы начать продажу пакетных туров в Мьянму", - говорится в сообщении.

Объем российского турпотока в страну по итогам 2023 года (3,3 тыс. туристов) пока не достиг уровня 2019 года (5,3 тыс.) Но динамика восстановления положительная, так как по итогам 2022 года Мьянму посетили около 2 тыс. туристов из России. "Туроператоры смотрят на перспективы Мьянмы на российском рынке с позитивом. При грамотном продвижении направления страна может принимать многим больше российских туристов", - отметили в АТОР.

Но для обеспечения массового турпотока в Мьянму необходим запуск прямых рейсов из центральной части России и расширение отельной базы, подчеркнули в ассоциации. Там рассказали, что с досуговой наполненностью у Мьянмы "все в полном порядке": там есть "достойные пляжи" и большое количество достопримечательностей.

В ассоциации напомнили, что правительство Мьянмы решило серьезно увеличить турпоток из России. Уже есть прямые рейсы, разработана специальная программа для привлечения туристов, банки Мьянмы подключились к российскому аналогу SWIFT, а с 20 февраля заработают карты "Мир".