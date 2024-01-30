Иран рассчитывает на активизацию перехода к расчетам в нацвалютах в БРИКС

Замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари сообщил, что его страна планирует активно участвовать в программе мероприятий БРИКС в 2024 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Тегеран рассчитывает на активизацию перехода к расчетам в национальных валютах в рамках БРИКС в период председательства России в объединении. Об этом заявил замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам, шерпа республики в БРИКС Мехди Сафари на встрече шерп и су-шерп группы в Москве.

"Что касается 2024 года, надеемся, что экономико-финансовое направление сотрудничества, в частности, вопросы банковской сферы, платежных инструментов, отмены межнациональной валюты и использование национальных валют будут разрешены", - отметил замминистра.

Дипломат добавил, что иранская сторона планирует активно участвовать в программе мероприятий БРИКС в 2024 году. "Мы также готовы работать над всеми необходимыми решениями и документами для шестнадцатого саммита БРИКС в Казани в октябре", - резюмировал он.