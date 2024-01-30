ОАЭ хотят поделиться с коллегами по БРИКС опытом в цифровой экономике

Это позволит внести вклад в цели организации по четвертой промышленной революции, отметил представитель МИД Ахмед аль-Бадави

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Представитель МИД ОАЭ Ахмед аль-Бадави заявил, что Объединенные Арабские Эмираты хотят делиться с коллегами по БРИКС опытом в сфере цифровой экономики. Такое мнение глава делегации выразил на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства.

"Мы можем поделиться своим опытом в области цифровой экономики, что внесет свой вклад в цели БРИКС по цифровой трансформации, по четвертной промышленной революции", - сказал аль-Бадави.

Он отметил, что 2024 год - это веха для ОАЭ, поскольку страна "гордо присоединяется к семье БРИКС". "Наше вхождение в эту команду свидетельствует о нашей приверженности делу, наращивании экономического сотрудничества, экономического развития, а также коллективных усилий", - добавил глава делегации.

"Позвольте вновь выразить признательность нашим российский коллегам за радушный прием. Что касается других коллег, мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество, которое будет характеризоваться взаимным обучением, уважением и прогрессом работы. Вместе мы можем проложить дорогу к мирному, процветающему будущему для наших стран и для всего мира", - заключил дипломат.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.