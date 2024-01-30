Хайкоу и Абу-Даби установили прямое авиасообщение

Первый рейс вылетел 30 января

ХАЙКОУ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Административный центр южной провинции Китая Хайнань - город Хайкоу - и Абу-Даби в ОАЭ установили прямое авиасообщение. Об этом пишет информационный ресурс "Наньхайван".

Первый рейс HU763 вылетел 30 января из международного аэропорта Мэйлань. Перелеты по этому маршруту будет выполнять авиакомпания Hainan Airlines на самолетах A330. Утвержденное расписание предусматривает вылеты из Хайкоу каждый вторник и субботу.

В сообщении отмечается, что этот рейс стал первым между Хайнанем и Ближним Востоком. Открытие перелетов по этому маршруту позволит укрепить связи провинции Хайнань с ОАЭ в таких сферах, как экономика и культура. Власти рассчитывают и на увеличение туристического потока, учитывая действующий безвизовый режим между КНР и ОАЭ.

По словам представителя аэропорта Мэйлань, в настоящее время международные маршруты воздушной гавани охватывают страны Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, Ближний Восток, Австралию, Новую Зеландию и несколько государств Европы. В будущем география полетов будет расширена. В частности, власти планируют возобновить прямое авиасообщение Хайкоу с Россией.