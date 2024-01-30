Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти за 9 млрд рублей

Его площадь составит 154 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Компания Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти площадью 154 тыс. кв. м за 9 млрд рублей. Соответствующее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Wildberries Татьяна Бакальчук, передает корреспондент ТАСС.

"Надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Будем строить 154 тыс. кв. м. На полную мощность мы должны выйти к концу 2025 года. Объем инвестиций составит 9 млрд рублей", - сказала Бакальчук.

Заявленная мощность центра - складирование 13,8 млн единиц в год. Транспортная обработка грузов составит более 115 млн заказов в год. Центр построят в индустриальном парке "М-10" в Тосненском районе.

"Это большой объем инвестиций в экономику Ленобласти и достаточно больше количество рабочих мест - почти 7,5 тыс. Уверен, что сотрудничество будет успешным", - отметил губернатор Дрозденко.