В Китае поддержали реформирование международной системы расчетов

В КНР рассматривают их как совершенствование глобальной системы экономического управления, отметил официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Китай поддерживает усилия по реформированию международной системы расчетов, рассматривает их как совершенствование глобальной системы экономического управления. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что Россия обсуждает со странами - членами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений.

"Поддержание глобальной финансовой стабильности и улучшение глобального экономического управления являются важными аспектами международного экономического и финансового сотрудничества, где все страны имеют определенные интересы. Развивающиеся рынки и развивающиеся страны содействуют оптимизации международных методов расчета, что способствует международному торгово-экономическому развитию. <...> Китай поддерживает усилия соответствующих механизмов, играющих приоритетную роль в совершенствовании глобального экономического управления", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее заместитель главы МИД КНР, шерпа Китая в БРИКС Ма Чжаосюй на встрече шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства заявил, что Китай считает необходимым использовать национальные валюты в расчетах между странами БРИКС.

Как отметил Ма Чжаосюй, необходимо укреплять практическое партнерство в рамках объединения. "Мы должны обеспечить дружбу, взаимопонимание всех народов. Мы должны также укреплять наше практическое сотрудничество, мы должны поддерживать активную работу и содействовать распространению Нового банка развития (НБР) БРИКС. Мы также будем выполнять проекты в рамках БРИКС по новой промышленной революции. И также мы будем обеспечить стабильные поставки товаров в рамках БРИКС", - подчеркнул он.