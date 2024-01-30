Япония инвестирует $305 млрд в совместную с США и Южной Кореей разработку полупроводников

В проекте принимают участие японские компании Nippon Telegraph и Telephone, американская Intel, а также южнокорейская SK Hynix

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Японское правительство приняло решение инвестировать порядка 45 млрд иен (около $305 млрд по текущему курсу) в проект по разработке и производству нового типа полупроводников, в котором участвуют компании из Японии, США и Южной Кореи. Об этом журналистам сообщил министр экономики, торговли и промышленности Кэн Сайто.

"Мы надеемся, что этот проект сыграет определяющую роль в будущем и изменит правила игры на рынке полупроводников", - подчеркнул он. В проекте принимают участие японские телекоммуникационные гиганты Nippon Telegraph и Telephone, американская Intel и южнокорейская корпорация SK Hynix.

Проект подразумевает разработку и создание нового типа полупроводников, позволяющих при помощи оптических технологий добиваться более высокой скорости обработки данных при 30-40% снижении затрат электроэнергии. Ожидается, что соответствующие технологии будут готовы к применению к 2027 году.