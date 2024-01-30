Выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС займет около года

Глава МИД Сьерра-Леоне Тимоти Кабба подчеркнул, что на предстоящем саммите все члены организации должны найти дипломатический выход из сложившегося политического тупика, в котором эти три страны оказались

ПРЕТОРИЯ, 30 января. /ТАСС/. Процесс выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) займет около года. Об этом сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Тимоти Кабба.

"Любая страна, желающая выйти из ЭКОВАС, должна подать соответствующую официальную просьбу, которая будет рассмотрена в течение года, - заявил он в интервью радиостанции RFI. - Но на протяжении всего этого периода государство, пожелавшее выйти из ЭКОВАС, должно выполнять свои обязательства, взятые в рамках региональной организации".

По словам Каббы, в ближайшее время состоится саммит ЭКОВАС в связи с просьбой трех стран о выходе из организации. "Думаю, что главы государств рассмотрят ситуацию и найдут лучшее решение, - отметил министр. - Я считаю, что лучшее решение - дипломатическое. И думаю, что мы продолжим проявлять терпение по отношению к нашим братьям из Нигера, Мали и Буркина-Фасо, чтобы найти выход из политического тупика, в котором оказались эти страны".

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении выйти как можно быстрее из ЭКОВАС. В совместном заявлении трех стран подчеркнуто, что ЭКОВАС "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов".

ЭКОВАС было создано весной 1975 года странами Западной Африки. ЭКОВАС ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от захвативших власть в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов. С уходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС число стран - участниц объединения сократится до 12. Пост председателя ЭКОВАС занимает в текущем году президент Нигерии Бола Тинубу.