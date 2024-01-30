Власти китайского курорта Санья готовятся к переходу к офшорному режиму

Правительство города прорабатывает механизмы и регламенты работы, которые будут внедрены после закрытия пунктов таможенного контроля

САНЬЯ /Китай/, 30 января. /ТАСС/. Муниципальное правительство южного китайского курорта Санья (провинция Хайнань) завершает подготовку к закрытию пунктов таможенного контроля и переходу к офшорному режиму. Об этом сообщает газета "Санья жибао".

Как отмечает издание, в течение 2023 года муниципальные власти выполнили все необходимые предписания и рекомендации партийного комитета и правительства провинции Хайнань по подготовке к закрытию пунктов таможенного контроля. В прошлом году был завершен масштабный проект по реконструкции и расширению международного терминала аэропорта Феникс в городе Санья, работы были закончены на шесть месяцев изначально намеченных сроков.

"Закрыть таможню означает не закрыть остров, а создать на всей территории острова Хайнань особую таможенную зону", - подчеркивается в статье. Как отмечает газета, в настоящее время правительство города прорабатывает механизмы и регламенты работы, которые будут внедрены после закрытия пунктов таможенного контроля. Власти уже сейчас проводят необходимые стресс-тесты соответствующей инфраструктуры для того, чтобы заложить фундамент для будущего офшорного режима.

Кроме того, в мае прошлого года в деловом районе Санья был зарегистрирован первый на Хайнане фонд вторичных инвестиций, который занимается выкупом долей ранних инвесторов в находящихся на поздних стадиях стартапах, продемонстрировавших устойчивость бизнес-модели. Также город Санья первым на Хайнане предоставил авиакомпаниям пятую свободу воздушного пространства, которая позволяет им перевозку пассажиров и грузов из одного иностранного государства в другое в ходе полета, начинающегося или заканчивающегося в своей стране.

Задачи на 2024 год

В текущем году правительство города планирует провести дополнительные проверки инфраструктуры на готовность к прекращению таможенного контроля, к отмене пошлин и внедрению новой системы налогообложения. Кроме того, власти курорта намерены открыть рынок профессиональных услуг для Гонконга и внедрить дополнительные меры по привлечению в Санья новых инвестиций из этого специального административного района КНР, а также содействовать вхождению на рынок курорта крупного международного бизнеса и трансграничных корпораций.

Также среди приоритетов на текущий год обозначено совершенствование механизмов по работе с бизнесом из стран - участниц Всестороннего регионального экономического партнерства и созданной для этого так называемой платформы одного окна. Помимо этого, правительство города планирует изучить возможности для сотрудничества с участниками Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве и Соглашения о партнерстве в сфере цифровой экономики.

Как отмечает газета, в этом году Санья также планирует увеличивать число рейсов с другими странами. Кроме того, власти будут вести работу над превращением города в важный международный транспортный хаб: для этих целей они будут прорабатывать возможность предоставления авиакомпаниям так называемой седьмой свободы воздушного пространства, которая даст им возможность осуществлять через Санья перевозки из одного иностранного государства в другое без посадки в своей стране.