В Китае утверждают, что власти США неоднократно обыскивали компании с китайским капиталом

Также они проводили допросы и изымали личное оборудование, заявили в Министерстве коммерции КНР

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Американские власти неоднократно проводили обыски на предприятиях с китайским капиталом на территории Соединенных Штатов. Такое заявление сделало Министерство коммерции КНР.

"В последнее время американская сторона неоднократно проводила обыски на финансируемых Китаем предприятиях в США, допрашивала китайских граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью в Соединенных Штатах, изымала мобильные телефоны, компьютеры и другое личное оборудование, причиняла неудобства предприятиям и бизнесменам из Китая", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В нем подчеркивается, что подобные действия негативно отразились на деятельности китайских компаний и "подорвали их доверие к инвестициям США". "Американская сторона должна немедленно прекратить причинять неудобства предприятиям и предпринимателям КНР, обеспечить им безопасные, прозрачные и справедливые условия для ведения бизнеса", - уточняется в сообщении.

Минкоммерции добавило, что Пекин будет "внимательно следить за развитием событий, решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан".