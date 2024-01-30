Число заявок на регистрацию бренда выросло в 2023 году на 35%

Оно достигло 123 тыс.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Порядка 123 тыс. заявок подано в 2023 году на регистрацию товарного знака, что на 35% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников на Международной выставке-форуме "Россия".

"По итогам 2023 года российскими заявителями по национальной процедуре подано 123 тыс. новых заявок на товарные знаки - это рост более чем на 35% год к году", - сказал он.

По словам Колесникова, Роспатентом зарегистрировано около 860 тыс. товарных знаков. "Уже поступило 9,5 тыс. заявок от физлиц, которые зарегистрировали свой товарный знак. <…> Порядка 333 зарегистрировано географических указаний и наименований мест происхождения товара. За прошлый год поступило еще 115 заявок на регистрацию и присоединения к существующим региональным брендам", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции призывал продвигать региональные бренды РФ и заявлял, что присутствие российских брендов на отечественном рынке выросло на 31%.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.