Ипотечный портфель банков РФ в 2023 году вырос на рекордные 34,5%

По данным ЦБ, в декабре выдано 785 млрд рублей ипотечных кредитов против 726 млрд рублей в ноябре

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ипотечный портфель российских банков в 2023 году вырос на рекордные 34,5%, в декабре рост составил 2,9%, несмотря на веденные ограничения, следует из материалов ЦБ РФ.

"По итогам 2023 года портфель вырос на рекордные 34,5%, это на 70% выше результата за 2022 год (20,4%). Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится около 60% всех выдач), на ставках по которым не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. По предварительным данным, ипотека в декабре выросла на 2,9%, несмотря на ужесточение условий по льготным программам и рост рыночных ставок", - сообщил ЦБ.

Согласно данным регулятора, в декабре выдано 785 млрд рублей ипотечных кредитов против 726 млрд рублей в ноябре. Основной вклад внесли кредиты с господдержкой: банки выдали их на 655 млрд рублей (+21%, 540 млрд рублей в ноябре), в том числе на фоне анонсированных решений по ужесточению условий госпрограмм. Выросли выдачи как по "Льготной ипотеке" (до около 280 млрд рублей с 233 млрд рублей в ноябре), так и по "Семейной ипотеке" (до около 284 млрд рублей с 241 млрд рублей). "Выдачи рыночной ипотеки сократились на заметные 30% к ноябрю и составили 131 млрд рублей", - сообщил ЦБ.

Регулятор ожидает в начале 2024 года сбалансированного роста и улучшения стандартов кредитования ипотеки, что предполагает не такой активный рост рынка, как в 2023 году. "Среди основных факторов - изменение условий льготных программ, в том числе повышение первоначального взноса по "Льготной ипотеке" до 30 с 20%, ужесточение с 1 марта 2024 года надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким уровнем долговой нагрузки, а также высокие ставки по рыночной ипотеке", - отметил ЦБ.