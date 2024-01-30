В ЦБ сообщили о росте кредитования юрлиц на рекордные 20,1%

По данным регулятора, в декабре темп корпоративного кредитования составил +1,8% против ноябрьских 2%

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Портфель корпоративных кредитов российских банков по итогам года показал рекордный рост - на 20,1% и достиг 73,8 трлн рублей. Потребительское кредитование выросло на 15,7%, до 13,6 трлн рублей, так и не превысив рекорд 2021 года (тогда рост составлял 20,1%). Об этом сообщается информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора".

Как следует из документа, в декабре темп корпоративного кредитования составил +1,8% против ноябрьских 2%. В целом рост корпоративного кредитования в 2023 году значительно превышает результат 2022 года (14,3%) и обусловлен несколькими факторами: финансирование текущей деятельности и реализация новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики; финансирование сделок по выходу нерезидентов из российских активов (около 0,5 трлн рублей) и продолжение замещения внешнего долга (около 2,5 трлн рублей, преимущественно в первом квартале 2023 года); проектное финансирование строительства жилья (годовой прирост составил +1,4 трлн рублей).

Потребительское кредитование в декабре, по предварительным данным, сократилось на 0,1%. Это вызвано действием макропруденциальных ограничений и ростом ставок по кредитам, указал регулятор. В целом показатель за 2023 год вырос на 15,7% - лучше результатов 2022 года, когда рост портфеля составил 2,7%.

Качество кредитного портфеля

Данные за декабрь появятся позже, однако в ноябре доля проблемных кредитов продолжила снижаться практически во всех сегментах кредитования, отметил регулятор. Так, по данным ЦБ, в корпоративном портфеле она снизилась до 5,1% с 5,4%, в необеспеченном потребительском - до 7,8% с 7,9%, а в ипотечном осталась на уровне 0,6%.

"Частично улучшение показателей связано с ростом кредитного портфеля (базы расчета), но в сегменте потребительского кредитования - также с улучшением стандартов выдач из-за ужесточения макропруденциального регулирования, а в корпоративном - также с урегулированием крупной проблемной задолженности", - уточнили в ЦБ.

По данным регулятора, объем проблемных кредитов в корпоративном портфеле оценивается в 3,5 трлн рублей, в розничном - 1,4 трлн рублей.