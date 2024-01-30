ЦБ заявил о росте корпоративного кредитования в валютах дружественных стран

По данным Банка России, кредитование выросло на 401 млрд рублей в рублевом эквиваленте

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Валютное кредитование корпоративных клиентов российских банков по итогам четвертого квартала 2023 года выросло на 401 млрд рублей в рублевом эквиваленте, при этом кредиты выдавались преимущественно в валютах дружественных стран. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора".

"За 2023 год валютные кредиты сократились на умеренные $3,1 млрд (за 2022 год - на $30,2 млрд). Однако в четвертом квартале наметилась тенденция к росту валютного кредитования (+401 млрд рублей в рублевом эквиваленте). Кредиты выдавались преимущественно в валютах дружественных стран", - указано в документе.