Госсредства в банках России в 2023 году выросли на 2,2 трлн рублей

По данным ЦБ, в декабре произошел отток государственных средств в размере 2,6 трлн рублей после слабого притока в ноябре в связи с характерным для конца года ростом бюджетных расходов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госсредства в банках за 2023 год выросли на 2,2 трлн рублей, главным образом за счет роста ненефтегазовых доходов, сообщается в материалах Банка России.

"В целом за 2023 год госсредства выросли на 2,2 трлн рублей (+26%), главным образом за счет роста ненефтегазовых доходов (+4 трлн рублей, +25% по сравнению с 2022 годом)", - говорится в сообщении.

В декабре произошел отток государственных средств в размере 2,6 трлн рублей (-19,4%) после слабого притока в ноябре (+1%) в связи с характерным для конца года ростом бюджетных расходов. "При этом отток госсредств был бы больше, если бы не поступления от продажи Минфином России иностранной валюты из ФНБ вне бюджетного правила", - отмечает регулятор.

Кредиты от Банка России в декабре практически не изменились (+71 млрд рублей, +1,4%). Всего же с начала года они выросли на довольно существенные 1,1 трлн рублей (+26,3%), при этом в основном банки привлекали ссуды, обеспеченные нерыночными активами.