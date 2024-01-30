Темп роста средств юрлиц в банках РФ в 2023 году оказался на треть ниже, чем в 2022 году

По данным ЦБ, в декабре темп прироста корпоративных средств ускорился вдвое по сравнению с ноябрем

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Темпы роста средств компаний в российских банках по итогам 2023 года достигли 14,7%, что почти на треть ниже показателя за 2022 год (20,6%), сообщается в материалах Банка России.

"В целом за 2023 год прирост средств компаний достиг 14,7%, что почти на треть ниже результата за 2022 год (20,6%). Основной рост отмечен у нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний из-за притока экспортной выручки", - отмечают в ЦБ.

При этом увеличивались рублевые остатки (+7,1 трлн рублей, +18,2%), тогда как валютные сокращались (-224 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -$3,2 млрд, -2,7%).

В декабре темп прироста корпоративных средств ускорился вдвое по сравнению с ноябрем (+2,7 трлн рублей, или +5,2%, против +2,6% в ноябре), что в значительной степени связано с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов.