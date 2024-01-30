Средства физлиц в банках России в 2023 году выросли на 7,4 трлн рублей

По данным ЦБ, темпы роста превысили показатель за 2022 год почти в три раза

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Средства населения в банках РФ за 2023 год увеличились на 19,7% (или на 7,4 трлн рублей), темпы роста превысили показатель за 2022 год почти в три раза (+6,9%), сообщается в материалах Банка России.

"В целом за 2023 год средства населения выросли на 7,4 трлн руб. (+19,7%), что почти в три раза выше, чем в 2022 году (+6,9%). Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам", - отмечает ЦБ.

В декабре 2023 года средства населения в банках возросли на 6,9% (+2,9 трлн рублей), что сопоставимо с ростом за декабрь 2022 года (+7,6%). Причинами стали традиционное авансирование январских пенсий (которые дополнительно были проиндексированы), а также выплата социальных пособий и годовых бонусов.

Средства в рублях выросли как на текущих счетах (+1,5 трлн рублей, +11,7%), так и на срочных вкладах (+1,4 трлн рублей, +5,5%).

На привлекательность вкладов повлиял продолжающийся рост ставок (до 14,75% в конце декабря по сравнению с 13,63% в конце ноября), в том числе благодаря новогодним маркетинговым предложениям. При этом основной объем вкладов, как и в ноябре, привлечен на срок от шести месяцев до года.

В декабре объем средств на счетах эскроу сократился (-136 млрд рублей, -2,4% после +4,6% в ноябре), несмотря на продолжающийся ипотечный рост. "Это вызвано рекордным объемом раскрытия этих счетов (по предварительным данным, около 800 млрд рублей за декабрь после 321 млрд рублей в ноябре) в связи с традиционным для конца года массовым вводом жилья в эксплуатацию", - пояснили в ЦБ.

В целом за год средства на счетах эскроу выросли на 38,4%, или на 1,5 трлн рублей (в 2022 году - рост на 1 трлн рублей).