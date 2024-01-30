В Тынде до 2027 года планируют газифицировать четыре котельные и частные дома

На это направят от 2,5 до 5 млрд рублей инвестиций

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 января. /ТАСС/. Четыре котельные и частные дома планируют газифицировать в Тынде в Амурской области до 2027 года в рамках мастер-плана. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано губернатором Приамурья Василием Орловым, мэром Тынды Сергеем Гуляевым и руководителем предприятия, которое управляет теплоэнергетическим комплексом города, Юрием Тыртышевым.

"По планам в течение 2024-2025 годов подготовят проекты, после этого приступят к активным строительным работам, завершить должны в 2027 году. В перспективе на газ переведут четыре котельные и частные дома города", - говорится в сообщении.

Согласно документу, стороны совместно разработают концепцию реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Тынды для перевода их на природный газ. Газификация предусмотрена в мастер-плане Тынды, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в рамках ВЭФ в сентябре 2023 года.

"На газификацию ожидается направить от 2,5 до 5 млрд рублей инвестиций. Перевод оборудования котельных с угля на газ, помимо улучшения экологической составляющей в городе, позволит отказаться и от бюджетных дотаций на закупку топлива", - рассказал Тыртышов.

Мастер-план Тынды включает 17 проектов с инвестициями 23,5 млрд рублей. Первоочередные проекты, которые войдут в мастер-планирование, включают газификацию города, строительство газопровода, реконструкцию аэропорта, благоустройство и капитальный ремонт, в том числе в рамках подготовки города к празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.