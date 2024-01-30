Треть валютных кредитов юрлицам в портфелях банков РФ номинирована в юанях

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Треть валютных кредитов юридическим лицам в портфелях российских банков номинирована в юанях. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Доля [корпоративных] кредитов, выданных в валюте, - она очень сильно снизилась, это положительный фактор. Это снижает подверженность нашего банковского сектора валютным рискам. При этом внутри этой цифры, от всех валютных кредитов, треть - в юанях", - сказал Данилов.