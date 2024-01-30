Сеть АЗС "Нефтемагистраль" заявила о невозможности купить топливо на бирже

В компании пожаловались на перекупщиков

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Одна из крупнейших в России сетей АЗС "Нефтьмагистраль" заявила, что не может купить топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В качестве причин компания назвала деятельность перекупщиков, которые моментально скупают топливо с использованием роботов и алгоритмических систем закупки, а затем предлагают купить бензин и дизель уже у них, но с премией. Об этом говорится в письме генерального директора и совладельца компании Александра Ерастова (имеется в распоряжении ТАСС), которое было направлено в ФАС, Минэнерго и СПбМТСБ.

"По окончании торговой сессии от компаний, использующих недобросовестные торговые практики, поступает предложение по отгрузке в наш адрес продукта, приобретенного с вышеуказанных базисов, по цене с премией от полученных в ходе торгов ценовых биржевых индикаторов", - указывается в письме.

Так, по словам Ерастова, компания не смогла приобрести ни одного лота бензина Аи-95 и Аи-92 с 12 января и по настоящее время на условиях поставки "франко-вагон - станция отправления" на базисе отгрузки ООО "МНПЗ", АО "РНПК" и ПАО "Славнефть-ЯНОС".

Он также отметил что биржевые торги в настоящее время характеризуются чрезвычайно высоким спросом, существенно превышающим предложение.

Кроме того, ряд участников торгов используют алгоритмические системы закупа, позволяющие рассчитывать, формировать и выставлять в системе электронной торговли заявки на покупку от новой средневзвешенной цены с учетом ограничения роста в 0,5% значительно быстрее, чем любой работающий вручную участник торгов.