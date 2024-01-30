Ремонт поврежденного участка метро Киева могут завершить к осени

Шесть станций на синей ветке закрыли в декабре из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Восстановительные работы на участке синей ветки метро в Киеве, закрытом в конце прошлого года из-за разгерметизации тоннеля, могут завершиться к осени 2024 года. Об этом сообщил украинский предприниматель Максим Шкиль, владеющий компанией "Автострада", которая участвует в ремонте поврежденного участка метро.

Ранее в метрополитене информировали, что работы по восстановлению тоннеля продлятся около полугода.

"Восстанавливаем перегонный тоннель между станциями киевского метро "Демеевская" и "Лыбедская". Для работы над проектом "Автострада" привлекла более 500 специалистов по подземному строительству. <...> Задействовано более 30 единиц собственной спецтехники. <...> Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" планируем завершить осенью 2024 года", - написал Шкиль на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

По его словам, в настоящее время восстановительные работы проводят как внутри, так и снаружи поврежденного тоннеля. "После перенесения всех инженерных сетей начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля", - добавил предприниматель.

8 декабря прошлого года шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Планировалось, что на время ремонта движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на участке было запущено челночное курсирование поездов. Депутат Киевского городского совета, член комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак в январе сообщил, что строителям придется заменить 27 м поврежденного участка тоннеля.

Полиция украинской столицы провела следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации. Целью этих мероприятий правоохранители называли проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро", а также установление ответственных за ЧП. О результатах проверки не сообщалось.