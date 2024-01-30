Председатель Национального банка страны Анка Драгу заявила, что процесс присоединения займет больше года

КИШИНЕВ, 30 января. /ТАСС/. Молдавия подала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая позволит снизить стоимость денежных переводов со странами ЕС. Соответствующее обращение в присутствии журналистов и руководителей местных банков подписала председатель Национального банка Молдавии Анка Драгу.

По ее словам, процесс присоединения займет больше года, после чего республика получит преимущества. "С этой системой платеж может быть осуществлен в течение 24 часов. А стоимость транзакции может снизиться, к примеру, с сегодняшних €20-50 до €1-3. <...> Я думаю, это будет хорошей новостью для всех молдаван, которые работают за границей и отправляют денежные переводы домой", - сказала Драгу.

За годы независимости безработица в Молдавии вынудила покинуть страну почти треть граждан - около 1 млн человек. Ежегодно они переводят на родину около $2 млрд.