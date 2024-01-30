Через Владивосток в 2023 году ввезено в 1,5 раза больше автомобилей

Всего оформлен ввоз 226 тыс. автомобилей для личного пользования

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Владивостокская таможня за 2023 год оформила ввоз 226 тыс. автомобилей для личного пользования, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"В 2023 году владивостокские таможенники оформили 226 тыс. автомобилей для личного пользования - в 1,5 раза больше прошлого, 2022 года", - сообщает ведомство.

В связи с возросшим объемом ввозимых машин с 1 февраля посты Владивостокской таможни переходят на ежедневный график работы с 8:30 до 20:30 по оформлению авто. Ранее автомобили физических лиц для личного пользования оформлялись пять дней в неделю. В выходные и праздники оформление проводили только по заявкам.

"В штате отделов таможенного оформления и таможенного контроля добавилось 24 должностных лица. Благодаря этому появилась возможность перейти на семидневный график работы. Это обеспечит непрерывное оформление автомобилей и сократит его сроки", - говорится в сообщении.