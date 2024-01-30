Роскачество предложило категории классификации детских игрушек по возрасту ребенка

Такие критерии будут определять, безопасна ли продукция для психики несовершеннолетних того или иного возраста

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Роскачество предлагает включить в обсуждаемый межгосударственный стандарт (ГОСТ) проведения психолого-педагогической экспертизы детских игрушек категории классификации продукции по возрасту ребенка, сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Мы предложили сформулировать в ГОСТ критерии классификации продукции по возрасту ребенка. За основу был взят закон ["О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"]. Критерии сформулированы для детей до 6 лет, для детей от 6 до 12 лет, от 12 до 16 лет и для детей старше 16 лет. Имею в виду, что это не только игрушки, но и компьютерные игры", - сказала Саратцева.

Согласно материалам Роскачества, такие критерии будут определять, безопасна ли продукция для психики детей того или иного возраста. Например, игрушки не должны изображать сцены жестокости и насилия, побуждать детей к совершению антиобщественных действий, вызывать у детей страх или панику.

Саратцева напомнила, что организация ранее провела исследование игрушек "Хагги-Вагги", в рамках которого проходила и психолого-педагогическая экспертиза. В данной экспертизе приняли участие 265 воспитателей, почти 1,9 тыс. родителей и 130 детей в возрасте от 4 до 10 лет.

В то же время, указала замруководителя Роскачества, ежегодно в России регистрируется несколько тысяч уникальных товарных знаков на детские игрушки, и проведение подобных масштабных экспертиз на таком объемном рынке невозможно.

"Нам нужен универсальный инструмент, который, с одной стороны, помог бы наполнить наш рынок игрушками, удовлетворяющими общественную потребность на проведение психолого-педагогической экспертизы, а, с другой стороны, обеспечивал бы защиту нравственности детей", - сказала Саратцева.