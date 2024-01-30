Дума одобрила в I чтении совершенствование ликвидационных процедур для финорганизаций

Согласно документу, в частности, для удовлетворения требований кредиторов в Агентстве по страхованию вкладов открывается спецсчет, средства с которого списываются только по распоряжению конкурсного управляющего или арбитражного суда

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование ликвидационных процедур в отношении финансовых организаций. Документ инициирован членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Владиславом Резником.

Законопроект направлен на урегулирование случаев, когда учредители финансовой организации или третьи лица заявляют о готовности погасить ее кредиторскую задолженность и после погашения намереваются приобрести право собственности на ее имущество. Для страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов законопроектом предлагается установить правовые нормы, уже действующие в отношении кредитных организаций. Учредитель или третье лицо получают возможность подать заявление о намерении удовлетворить требования кредиторов после закрытия реестра таких требований. В заявлении о намерении предлагается указывать срок погашения, который не должен превышать один год.

Если такой срок будет меньше трех месяцев, то соответствующее заявление должно императивно приниматься арбитражным управляющим, а процедура продажи имущества - приостанавливаться. Если срок составляет более трех месяцев, то такое заявление подлежит рассмотрению арбитражным судом. При этом процедура банкротства финансовой организации продолжается до момента предоставления заявителем денежных средств для погашения обязательств финансовой организации, включая продажу ее имущества на торгах.

Согласно документу, для удовлетворения требований кредиторов в Агентстве по страхованию вкладов открывается спецсчет, средства с которого списываются только по распоряжению конкурсного управляющего или арбитражного суда. Одновременно устанавливается обязанность кредиторов принять исполнение обязательств за счет средств, находящихся на таком спецсчете.

Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по собственности, имущественным и земельным отношениям Сергей Гаврилов, предлагаемые изменения стимулируют владельцев финансовой организации или третьих лиц, желающих сохранить либо приобрести имущество финансовой организации, более быстрыми темпами погасить ее задолженность перед кредиторами.