Лидерами продаж в Белоруссии в 2023 году стали машины Geely и Lada

Третья позиция у китайской Haval, сообщили представители Белорусской автомобильной ассоциации

МИНСК, 30 января. /ТАСС/. Лидерами продаж на рынке Белоруссии в 2023 году стали машины Geely белорусско-китайского предприятия "Белджи", затем следуют российские легковые автомобили Lada. Об этом сообщили на пресс-конференции представители Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

"Geely и российская Lada по-прежнему занимают первое и второе место. При этом Geely нарастил продажи на 260% к уровню 2022 года, у бренда Lada произошло падение почти на 30%", - сказал директор УП "БАА-Консалт" Дмитрий Ярота. Третья позиция у китайской Haval.

Представители ассоциации констатировали, что китайские бренды захватывают белорусский авторынок. "Происходит кардинальное изменение структуры продаж ассоциации. Конечно же замена происходит благодаря приходу на рынок китайских брендов", - отметил Ярота. По его словам, если в 2022 году на рынке присутствовали четыре китайских бренда автомобилей (включая Geely), то в 2023 году уже 11. Доля продаж китайских автомобилей в прошлом году выросла до 82,6% с 31,7%. При этом доля Geely в структуре продажи китайских марок в 2023 году составила 87,4%.

Всего в 2023 году членами автомобильной ассоциации продано 25 408 автомобилей, что на 47,5% больше, чем в 2022 году. Из них 21 761 - легковые автомобили, доля легких коммерческих составила 3 647 единиц.

Согласно информации БАА в 2023 году продано автомобилей Geely (15 706), Lada (2 684), Haval (756), Audi (573), JAC (346), Voyah (250), Chery (233), FAW Bestune (224), Volkswagen (215). Замыкают топ-10 машины марки Dongfeng (202).