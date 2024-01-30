Комитет ГД одобрил законопроект о расширении перечня НКО, имеющих право на господдержку

Предлагается добавить в перечень социально ориентированных НКО организации, работающие в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также организации, оказывающие помощь бездомным животным

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал принять в первом чтении законопроект о расширении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на государственную поддержку.

Документ был внесен правительством РФ. Изменения вносятся в федеральный закон "О некоммерческих организациях". Предлагается добавить в перечень социально ориентированных НКО организации, работающие в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также организации, оказывающие помощь бездомным животным. Такие НКО смогут получать государственную поддержу. Согласно пояснительной записке к проекту, в настоящее время господдержку могут получать НКО, работающие по 18 направлениям.

Кроме того, законопроектом предлагается обязать некоммерческие организации размещать свой устав на сайте Министерства юстиции РФ. "Повышение уровня доступности информации об организации влечет за собой повышение уровня доверия общества и государства к некоммерческому сектору, что является одним из ключевых факторов их успешной деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Председатель комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева на заседании отметила, что рассмотреть законопроект в первом чтении планируется 1 февраля. "Инициативу в конце декабря внесли, мы хотим уже в феврале полностью принять", - добавила она.