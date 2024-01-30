В Британии считают, что конфискация активов РФ не должна подорвать репутацию королевства

Замминистра торговли и промышленности Соединенного Королевства Доминик Джонсон считает, что возможная конфискация замороженных активов России должна осуществляться якобы в строгом соответствии с международным правом

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Заместитель министра торговли и промышленности Соединенного Королевства Доминик Джонсон считает, что возможная конфискация замороженных активов России должна осуществляться якобы в строгом соответствии с международным правом, чтобы не навредить репутации Лондона как "финансовой гавани". Такое мнение он выразил в интервью агентству Reuters.

"Предстоит проделать большой объем работы. Мы должны убедиться, что правильно проработали детали. Нужно быть уверенными, что эти меры юридически безупречны", - заявил он. Великобритании при возможном осуществлении подобных шагов необходимо защитить репутацию "безопасной и стабильной" страны для инвестиций, чтобы "остальной мир не сомневался", что Соединенное Королевство якобы "придерживается верховенства закона и прав собственности".

Чиновник отметил, что обсуждал вопрос конфискации замороженных активов России с первым замглавы Минфина США Уолли Адейемо в ходе визита в Вашингтон. По его утверждению, стороны "понимают необходимость проработки юридических и технических деталей", при этом необходимо добиться "хорошей международной координации" при осуществлении таких ограничительных мер против РФ.

Как сообщил 11 января помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Вашингтон пока не принял окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России в размере около $300 млрд. По его словам, решение будет принято при взаимодействии с партнерами по Группе семи (G7). Он напомнил, что лидеры объединения распорядились "начать работу над практическими вопросами, касающимися того, как эти иммобилизованные активы могут быть использованы" в интересах Украины.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".