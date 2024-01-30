Свыше 34 млрд рублей инвестируют в свои проекты новые резиденты ОЭЗ Подмосковья

Благодаря запуску производств в регионе появится около 2 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новые резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области, привлеченные в прошлом году, инвестируют в реализацию своих проектов более 34 млрд рублей. Благодаря запуску производств в регионе появится около 2 тыс. новых рабочих мест, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В 2023 году в особые экономические зоны Московской области было привлечено 17 компаний. Инвесторы планируют вложить в запуск своих проектов около 34,6 млрд рублей. За счет их реализации планируется создать порядка 2 тыс. рабочих мест. Всего на текущий момент на территориях всех ОЭЗ работают 208 резидентов. Суммарно компаниями создано уже более 10 тыс. рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья напомнили, что всего в регионе расположены пять ОЭЗ: "Дубна", "Ступино квадрат", "Исток", "Кашира" и "Максимиха". Так, в 2023 году к "Истоку" и "Максимихе" присоединилось по одному резиденту, к "Кашире" - три. Лидером по количеству привлеченных инвесторов стала ОЭЗ "Дубна" - к ней присоединилось 12 новых компаний.

Ранее министерство сообщало, что новый резидент ОЭЗ "Кашира", компания "Крио-СПГ", запустит производство танк-контейнеров для транспортировки и хранения сжиженного природного газа, а ООО "Пром технологии 4.0" создаст в "Дубне" производство, где займутся разработкой и изготовлением оборудования для водоподготовки и водоочистки.