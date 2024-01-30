Госдума приняла в I чтении законопроект о бессрочной поддержке малого книжного бизнеса

Документ инициировала фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о бессрочной поддержке со стороны госорганов предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающихся продажей детских книг, учебной и просветительской литературы. Документ инициирован депутатами фракции ЛДПР во главе с руководителем фракции Леонидом Слуцким.

В законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" указано, что положение о поддержке книжного бизнеса органами власти действует до 31 декабря 2024 года. Авторы законопроекта предлагают исключить данную норму и сделать поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность по реализации книг для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы, бессрочной. Речь идет о субъектах МСП, признанных социальными предприятиями.

Как пояснил один из авторов законопроекта, член фракции ЛДПР Владимир Кошелев, законопроект направлен, прежде всего, на помощь новым авторам, делающим свои первые шаги на ниве качественной литературы для детей и юношества, а также на поддержку тех смелых издателей, которые помогают им в этом. "Часто талантам сложно пробиться через глухую стену маркетинговой инерции, победить нежелание больших игроков экспериментировать и рисковать, особенно при возможности получить быструю прибыль "здесь и сейчас" за счет уже проверенных временем авторов. Старые книги переиздаются в России миллионными тиражами, а новых "классиков" у нас в итоге появляется очень мало, или и того хуже - появляются, но почему-то "не те", - подчеркнул он.

Кроме того, у нас в стране сохраняются огромные проблемы с научной и специальной книгой, считает депутат. "Узкоспециализированное книгоиздание по-прежнему остается занятием дорогим и во многом неблагодарным. Цены на любые профессиональные справочники и пособия могут шокировать, некоторые книги просто в дефиците. Крупных игроков такое книгоиздание априори не интересует, а малому и среднему бизнесу приходится заниматься этим на грани рентабельности", - считает Кошелев.

Как сообщила на пленарном заседании первый зампред комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина ("Единая Россия"), ко второму чтению комитет может рассмотреть поправку, согласно которой поддержка такого бизнеса не будет бессрочной, а будет действовать до 2027 года.