В Петербурге предложили создать единое окно для развития бизнес-связей РФ и КНР

Деловой форум "Санкт Петербург - регионы Китая: новые возможности" проходит с 26 января по 16 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Вице-президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты Екатерина Лебедева предложила создать общую платформу для взаимодействия между бизнесом России и Китая, которая в формате единого окна будет помогать компаниям с выходом на рынки двух стран.

"Все-таки, наверное, нам нужна некая общая платформа именно для бизнес-сотрудничества России и Китая. Будет это электронная платформа, будет это какая-то комиссия - нужно, наверное, какое-то единое окно. <…> Мы все прекрасно понимаем, что <…> часто и российским компаниям сложно выходить, потому что в Китае не такой простой рынок все-таки, есть и языковой барьер, и нужно понимать какие-то особенности той или иной провинции. И я думаю, что с аналогичными вопросами сталкиваются наши китайские партнеры. Поэтому если будет такая платформа, которая будет фильтровать запросы, и некий пул экспертов, который сможет сопровождать эти проекты, мне кажется, мы только от этого выиграем или, по крайней мере, сможем придать дополнительный импульс", - сказала Лебедева, выступая на российско-китайском деловом форуме "Санкт Петербург - регионы Китая: новые возможности".

Форум является одним из центральных мероприятий Десятого общегородского фестиваля "Китайский Новый год - веселый праздник весны", который проходит в Санкт-Петербурге с 26 января по 16 февраля. В форуме приняла участие представительная бизнес-делегация из Харбина во главе с заместителем председателя Харбинского городского комитета Народного политического консультативного совета Китая, председателем Союза торговых и промышленных предприятий Харбина Сюй Вэй. Участниками форума также стали ряд крупных петербургских предприятий, а с китайской стороны - компании в сфере строительства, сельского хозяйства, биоинженерии, производства медицинского оборудования, логистики и предоставления юридических услуг.

По официальным данным, приведенным на форуме, объем взаимной торговли между Санкт-Петербургом и Китаем за последние четыре года вырос более чем в вдвое. "За девять месяцев 2023 года товарооборот между Санкт-Петербургом и Китаем превысил 13 млрд долл., и это составило порядка 35% от всего совокупного товарооборота Санкт-Петербурга. Также примечательно, что с 2020 года объем нашей взаимной торговли увеличился более чем в 2,5 раза. Это говорит о большом взаимном потенциале и интересе со стороны наших предпринимателей к сотрудничеству", - отметила в ходе своего выступления начальник отдела развития конкурентоспособности и экспорта комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Таисия Сидоренко.

10-й общегородской фестиваль "Китайский Новый год - веселый праздник весны" организован при поддержке комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Частью его программы также стали Большой российско-китайский концерт, чемпионат по игре го, выставки, лекции, мастер-классы и другие события. С 9 по 24 февраля по случаю празднования китайского Нового года Троицкий мост через Неву украсит красная подсветка.