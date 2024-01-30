ГД приняла в I чтении законопроект, направленный на противодействие финансовым пирамидам

Как отметили авторы документа, деятельность финансовых пирамид оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и деятельность которых законодательно не регулируется, привлекать средства физических лиц в качестве инвестиций. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В настоящее время отсутствие статуса финансовой организации не является ограничением для осуществления деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества граждан, указывают авторы документа. Действующее законодательство Российской Федерации не содержит условий, при соблюдении которых является допустимым привлечение инвестиций физических лиц и оказание услуг по привлечению инвестиций физлиц.

Основные положения проекта закона

Законопроект вносит поправки в закон "О потребительской кооперации", направленные на исключение возможности потребительских обществ привлекать заемные средства от других лиц, кроме пайщиков. Также вносятся поправки в закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", устанавливающие, в частности, условия для привлечения инвестиций физлиц, а также условия для оказания услуг по привлечению инвестиций граждан.

Проект документа, в частности, предусматривает возможность публичного привлечения инвестиций граждан только посредством встречного предоставления физлицам ценных бумаг, предусмотренных законом "О рынке ценных бумаг" и (или) законом "Об инвестиционных фондах", и (или) законом "Об ипотечных ценных бумагах", либо если право лиц на привлечение инвестиций физлиц предусмотрено федеральными законами. При этом устанавливается круг лиц (в частности, кредитные организации, некредитные организации, эмитенты), которые могут оказывать услуги по публичному привлечению инвестиций физических лиц.

Как отмечают авторы документа, деятельность финансовых пирамид оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок, может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, подрывает доверие граждан к финансовым инструментам и имеет негативный социально-экономический эффект.

"За период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более 6 тыс. обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды, а с учетом коллективных жалоб, в которых содержится информация о массовых потерях граждан, количество пострадавших составило более 8 тыс. человек. Ущерб, понесенный ими, согласно данным обращениям, составляет более 4,5 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке. За 2015-2022 годы Банк России зафиксировал деятельность около 3,5 тыс. организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Как подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), возвращение в закон о потребительской кооперации нормы, которая позволяет потребительским обществам привлекать заемные средства только от пайщиков, поможет уменьшить риски для инвесторов. "Это означает, что потребительские кооперативы смогут привлекать деньги только от своих членов, которые осознают риски. Изменения, предложенные данным законопроектом, могут обеспечить большую защиту прав и интересов граждан РФ на финансовом рынке и предотвратить попытки мошенничества со стороны финансовых пирамид", - отметил он.