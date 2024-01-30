В Казахстане намерены ввести цифровую маркировку ювелирных изделий с июля 2024 года

По словам председателя Лиги ювелиров республики Кайсара Жумагалиева, в настоящее время на этом рынке много контрабанды и контрафакта

АСТАНА, 30 января. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют ввести с 1 июля текущего года цифровую маркировку ювелирных изделий из драгоценных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства Казахстана.

"С 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка в отношении ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ввезенных в Казахстан или произведенных на территории Казахстана, с обязательным выводом из оборота маркированных изделий при розничной и оптовой реализации. Главная цель системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров - сделать товарооборот в Казахстане прозрачным", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Лиги ювелиров Казахстана Кайсар Жумагалиев, в настоящее время на рынке ювелирных изделий много контрабанды и контрафакта, поэтому цифровая маркировка станет важным инструментом для обеспечения прозрачности бизнеса. "Цифровая маркировка не только позволяет улучшить прослеживаемость продукции на всех этапах цепочки поставок и дает потребителям уверенность в подлинности приобретаемых изделий, но и способствует устойчивому развитию нашей отрасли, предотвращая мошенничество в отношении покупателей. Это будет способствовать укреплению доверия потребителей к нашей отрасли в целом", - пояснил он.

Сейчас в Казахстане обязательная цифровая маркировка распространяется на три товарные группы: табачную продукцию, обувные товары и 90 позиций лекарственных препаратов.

Цифровая маркировка - автоматизированная система контроля товарооборота, работающая по принципу нанесения кода маркировки на каждую единицу товара и дальнейшей ее прослеживаемости. Информация о каждой поставленной на учет единице товара сохраняется в базе данных и может быть прослежена на любом этапе - при производстве, импорте в страну, дистрибуции в оптовые точки и продаже через розницу.