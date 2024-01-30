В Волгограде утвердили программу развития на 10 лет с финансированием в 1,4 трлн рублей

Программа включает, в частности, мероприятия по строительству жилья и дорог, а также развитие туризма

ВОЛГОГРАД, 30 января. /ТАСС/. Комплексную программу развития до 2034 года включительно утвердили в Волгограде. Она будет включать 650 мероприятий, общий объем финансирования запланирован на уровне 1,4 трлн рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Волгограде утвердили комплексную программу развития до 2034 года включительно. Депутаты городской Думы по итогам расширенного открытого заседания приняли исторически важное решение: реализация программы определит будущее развитие города-героя, всей области на 10-летия и даже 100-летие вперед. Учтены 650 мероприятий по восьми основным направлениям - общий объем финансирования запланирован на уровне 1,4 трлн рублей", - говорится в сообщении.

По данным администрации Волгоградской области, разработку программы инициировали в 2020 году, в последующие годы над ней активно работали представители ключевых отраслей экономики, эксперты, представители науки, профессиональные сообщества по отраслям, предприниматели, депутаты, общественные деятели, ветеранское и молодежное сообщества. Программа включает мероприятия по строительству жилья и дорог, созданию инфраструктуры, реализации проектов благоустройства, модернизации транспорта, развитию потребительского рынка и сферы услуг, логистики, туризма, реализации экологических мероприятий. Работы будут осуществляться через включение в государственные, муниципальные программы, за счет заключения инвестиционных, концессионных соглашений, муниципально-частного и государственно-частного партнерства.