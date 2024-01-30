Хуснуллин заявил о сокращении среднего срока реализации строительных проектов на 2,5 года

Вице-премьер отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы ни один объект в РФ не строился больше трех лет

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Средний срок реализации строительного проекта в России с 2020 года уменьшился на 2,5 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем в Telegram-канале.

"С 2020 года приняли 110 федеральных законов, причем 39 из них - только за прошлый год. Почти в два раза сократили перечень процедур в строительстве - до 607. В результате средний срок реализации проекта сократился с 2 181 дня до 1 300 дней. То есть на два с половиной года", - написал он.

Хуснуллин отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы ни один объект в РФ не строился больше трех лет, и привел в пример трассу М-12 "Восток" от Москвы до Казани. "Такие сложные объекты в лучшем случае строятся пять-шесть лет, а мы закончили за три года", - добавил вице-премьер.

Президент России ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Пересмотр ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства ведется с 2020 года. Тогда в соответствии с постановлением правительства количество обязательных требований снизилось с 10 тыс. до примерно 7 тыс.