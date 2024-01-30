Производство минеральной воды на Ставрополье в 2023 году выросло на 30%

Значительного увеличения выпуска минеральной воды удалось добиться благодаря созданию нового производства в Георгиевском округе и проектам модернизации на существующих предприятиях

СТАВРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Выпуск минеральной воды в Ставропольском крае за год вырос на 30% благодаря созданию нового производства и модернизации существующих, сообщил ТАСС глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

"В Ставропольском крае по итогам 2023 года произведено 1,4 млрд полулитров минеральной воды, что на 30% больше уровня 2022 года. Значительного увеличения выпуска минеральной воды удалось добиться благодаря созданию нового производства в Георгиевском округе и проектам модернизации на существующих предприятиях", - сказал министр.

В общероссийском объеме производства минеральной воды Ставрополье занимает долю 6,4%. "Наращивание объема позволяет увеличивать и экспортный потенциал региона. Основные направления экспорта произведенной на Ставрополье минеральной воды - Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Монголия и Китай. В 2023 году ООО "Холдинг аква" впервые направило пробную партию в Индию", - пояснил Денис Полюбин.

По данным пресс-службы Минэкономразвития Ставрополья, регион достиг высокой степени самообеспечения минеральной водой. Уровень загрузки производственных мощностей достигает 92%.