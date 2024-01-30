МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики до 3,1% в 2024 году

В странах с развитой экономикой ожидается некоторое снижение темпов роста в 2024 году, а затем повышение в 2025 году

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 3,1%, но оставил его без изменений на 2025 год (3,2%). При этом вероятность рисков сохраняется, говорится в опубликованном январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

"Рост мировой экономики прогнозируется на уровне 3,1% в 2024 году и на уровне 3,2% в 2025 году, при этом прогноз на 2024 год на 0,2 п.п. выше, чем в октябрьском докладе, <...> из-за более высокой, чем ожидалось, устойчивости экономики США, ряда крупных стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, а также бюджетной поддержки в Китае", - отметили авторы документа. Как подчеркивается в докладе, прогноз на 2024 и 2025 годы "ниже среднего исторического (2000-2019 годы) показателя (3,8%) ввиду повышенного уровня директивных ставок центральных банков для борьбы с инфляцией, сворачивания бюджетной поддержки на фоне высокой задолженности, которое оказывает давление на экономическую активность, и низкого общего роста производительности".

В странах с развитой экономикой ожидается некоторое снижение темпов роста в 2024 году, а затем повышение в 2025 году. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы роста, согласно прогнозам, останутся на уровне 4,1% в 2024 году и повысятся до 4,2% в 2025 году.

Рост мировой торговли прогнозируется на уровне 3,3% в 2024 году и на уровне 3,6% в 2025 году. Это "ниже среднего исторического темпа роста на уровне 4,9%", говорится в документе.

Риски для мировой экономики

Однако, как подчеркивают в фонде, "сохраняется вероятность ряда неблагоприятных рисков для роста мировой экономики". Как поясняют в МВФ, возможность повышения роста связана с тем, что "более быстрая дезинфляция может привести к дальнейшему смягчению финансовых условий". "Более мягкая, чем это необходимо и чем предполагается в прогнозах, налогово-бюджетная политика может привести к временному повышению темпов роста, но с риском более дорогостоящей корректировки в будущем. Более сильный импульс структурных реформ может привести к росту производительности с положительными трансграничными вторичными эффектами", - говорится в документе.

При этом, по мнению специалистов, "потенциальным отрицательным фактором является то, что новые скачки цен на сырьевые товары, вызванные геополитическими потрясениями, в том числе продолжающимися атаками в Красном море, а также перебои с поставками или более устойчивая трендовая инфляция могут продлить жесткие денежно-кредитные условия". "Темпы роста также могут не оправдать ожиданий в случае усугубления проблем в секторе недвижимости в Китае или в других странах, дестабилизирующего перехода к повышению налогов и сокращению расходов", - указали в МВФ.